Священник Островский призвал отказаться от взяток при сдаче экзамена по вождению

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik призвал к честности при сдаче экзамена по вождению.

Он предложил кандидату в водители честно сказать инспектору ГАИ свою позицию.

«Я прихожанам говорю: будьте честны с инструктором, так и скажите: „Если бы батюшка не запрещал, я бы, может, уже давно дала вам взятку. Пусть грех будет на вашей совести“», — сказал Островский.

Священнослужитель подчеркнул, что давать взятки — грех, и брать их тоже грех.