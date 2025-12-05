Священник Островский посоветовал при соблюдении поста посещать только официальную часть корпоратива
Священник Павел Островский дал рекомендации православным христианам, которые хотят правильно провести корпоратив во время Рождественского поста. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Служитель заметил значительную разницу между обычным дружеским визитом в ресторан и участием в праздничных мероприятиях на рабочем месте, где часто присутствуют спиртные напитки и развлекательные элементы, написал «Абзац».
«Корпоративы тоже, конечно, разные бывают. Обычно после корпоративов христианам приходится исповедоваться», — отметил Островский.
Он посоветовал посещать исключительно официальную часть мероприятия, а затем отправляться домой. В качестве объяснений можно сослаться на недомогание.