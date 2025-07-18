Священник Островский посоветовал обращаться при разводе к духовной поддержке
Священник Павел Островский в передаче на радиостанции Sputnik поделился советами, как справляться с переживаниями после разрыва отношений.
По его мнению, ключ к облегчению страданий при разводе лежит в духовной поддержке.
«Легче становится, когда человек со Христом. То есть когда он с Богом в церкви — переносится это состояние легче», — пояснил служитель.
Островский отметил, что в таких обстоятельствах остается только дожидаться окончания сложного периода. Через какое-то время боль непременно стихнет, заверил священник.
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