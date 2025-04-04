Священник Островский: пластические операции не могут изменить нутро человека

Священник Павел Островский в программе на радио Sputnik обсудил отношение церкви к пластическим и косметическим операциям.

По его словам, если вмешательство связано с лечением недугов, таких как ожоги или кожные заболевания, оно воспринимается позитивно, как медицинская помощь. Однако операции ради следования моде осуждаются, поскольку они не меняют внутреннюю сущность человека, а делаются под влиянием моды.

«Когда человек под влиянием моды делает операции, это плохо, потому что он ведется на обман. Ни одна операция не может изменить нутро человека», — подчеркнул Островский.