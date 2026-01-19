Священник Огрызков напомнил об особых свойствах крещенской воды

Священник Павел Огрызков поделился в интервью MIR24.TV интересными подробностями о крещенской воде и ее особом назначении.

По словам служителя, такую воду можно пить в течение целого года. Важно соблюдать традицию начинать каждое утро с глотка святой воды на голодный желудок, сопровождаемого просьбой о Божественном благословении.

«Еще крещенская вода нужна для освящения дома, вновь купленных вещей и всего, что приходит в дом. Есть такая молитва — на освящение всякой вещи», — объяснил Огрызков.

Он также напомнил, что особенность крещенской воды проявляется в ее долговечности — она сохраняет свою свежесть годами.