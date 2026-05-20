Священник Мурзин назвал завирусившийся по всему миру мем «67» христианским

Сегодня школьники по всему миру повторяют очередной завирусившийся мем «сикссевен», и для большинства это просто две цифры, за которыми не стоит никакого содержания. Однако в христианской традиции число 67 связано с одним из самых известных и торжественных библейских текстов — 67-м псалмом. Об этом в беседе с журналом «Фома» сообщил священник Евгений Мурзин.

В церковной традиции этот псалом воспринимается как песнь о победе Бога над злом, тьмой и смертью. Именно с него начинаются хорошо знакомые многим верующим слова: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…».

Эти строки открывают пасхальные запевы, которые священник произносит перед началом пасхальной заутрени, а хор в ответ поет жизнеутверждающий пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых…». С этих же слов начинается молитва Кресту Господню в конце вечернего молитвенного правила и некоторые другие молитвословия, которые читаются в моменты страха и духовного смятения.

Сам псалом очень древний, и существует несколько гипотез о его происхождении: его связывают с торжественным перенесением Ковчега Завета в Иерусалим, победой Израиля над могущественными врагами (предположительно аммонитянами), возвращением Ковчега из филистимского плена, исходом евреев из Египта и другими событиями. В христианстве 67-й псалом приобрел дополнительное мессианское измерение, а его содержание получило еще более глубокий смысл через осмысление Воскресения Христова.

Вместо того чтобы раздражаться на детей, повторяющих «сикс севен», стоит попробовать показать им, что за этими двумя цифрами скрывается целый удивительный мир со своей историей, культурой и смыслами, добавил священник.