Священник Морозов выразил уверенность, что запреты сами по себе не решат проблему нравственности

Петербургский священник Василий Морозов прокомментировал инициативу Министерства культуры Российской Федерации, предоставляющую ведомству право отзыва прокатных удостоверений и блокировки фильмов, дискредитирующих духовно-нравственные ценности. Об этом написал «ФедералПресс» .

Он выразил мнение, что цензура необходима для защиты культурных и духовных основ общества, но ее применение должно быть взвешенным и справедливым.

Священник подчеркнул, что советская практика введения строгих идеологических ограничений не принесла пользы и привела к снижению качества художественной продукции. Важно разработать четкие критерии отбора фильмов и телепередач, которые не будут ущемлять права художников и зрителей.

Церковь приветствует стремление к воспитанию граждан в духе традиционных ценностей, но предупреждает, что запреты сами по себе не решают проблему нравственности.