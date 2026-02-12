Священник Морозов связал популярность осиновых кольев с особенностями психики человека

За минувший год в России заметно увеличился спрос на защитные амулеты и осиновые колья. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал священник Василий Морозов.

По его мнению, в данном явлении нет ничего удивительного, ведь русский народ склонен к суевериям. Когда неопределенность и тревога возрастают, сознание возвращается к архаичным формам защиты.

«Это особенность психики так защищаться. Человеку свойственна вера в духовный потусторонний мир», — отметил служитель.

Морозов также подчеркнул, что вскоре рынок насытится предложением, и ажиотаж спадет.