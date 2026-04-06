Священник Моисеев рекомендовал начать подготовку к Пасхе в Чистый понедельник

Чистый понедельник — это первый день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. В 2026 году он приходится на 6 апреля. Подробнее рассказал настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев в беседе с «Абзацем» .

По его словам, в Великий понедельник в храмах проходят особые богослужения: утром читается Евангелие, а затем совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В 2026 году этот день особенно важен, так как сразу за ним следует праздник Благовещения, поэтому верующим рекомендуется уделить время молитве и посещению церкви.

«В бытовом плане эти дни предполагают своевременную подготовку к Пасхе. Не следует откладывать ее, лучше готовиться в Чистый понедельник или во вторник», — отметил священник.

По его словам, день называется так потому, что люди стараются завершить все домашние хлопоты, включая уборку, чтобы оставшиеся дни полностью посвятить молитве и богослужению.