Священник Ланской отметил, что в родительскую субботу принято посещать церковную службу и раздавать милостыню

В субботу 21 марта 2026 года православные христиане отметят третью и последнюю в этом Великом посту родительскую субботу. Это особый день поминовения усопших, когда церковь призывает верующих помолиться о своих почивших родных и близких, рассказал руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, священник Вячеслав Ланской в беседе с сайтом URA.RU .

Он отметил, что в родительскую субботу важно посетить церковную службу. Накануне, в пятницу 20 марта, вечером в храмах служится парастас — торжественная заупокойная всенощная. Утром в субботу совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.

На эти службы принято подавать заупокойные записки. Сделать это можно в течение недели перед родительской субботой и даже в сам этот день, главное — хотя бы за час до службы.

В родительские субботы принято приносить продукты на канон — специальный стол для пожертвований, где также ставят свечи за упокой. Как правило, на поминальный столик кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи, муку для просфор, кагор для совершения литургии, свечи и масло для лампад.

Церковь посещать кладбище не запрещает, если это не заменяет собой молитву в храме. Когда позволяет погода, можно прийти и прибраться на могилах, помолиться за упокой, зажечь свечу в память.

Еще одна важная традиция — раздавать милостыню, прося принимающих помолиться о ваших усопших. Например, подавая милостыню, можно сказать: «Помолитесь, пожалуйста, об упокоении раба Божьего...» и назвать имя.

В родительскую субботу нельзя подавать записки за самоубийц и некрещеных. Также запрещено оставлять еду на могилах, устраивать там трапезу и распивать спиртные напитки. Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. В родительскую субботу желательно избегать ссор и ругани — так же, как и в другие дни памяти. День должен пройти в тишине, молитве и добрых делах, заключил священнослужитель.