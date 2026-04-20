Священник Ланский рассказал о традициях и правилах поведения в Радоницу

Радоница, которую православные отметят 21 апреля 2026 года, — это день особого поминовения усопших в православном календаре. В этот день люди посещают церковь и могилы своих родственников. Священник Вячеслав Ланский рассказал о традициях и правилах поведения в Радоницу.

Суть Радоницы заключается в том, что Христос воскрес из мертвых, победив смерть. Это значит, что человек, покидая этот мир, может быть уверен в победе над смертью и в возможности истинного счастья в загробной жизни. Поэтому название этого дня связано с однокоренным словом «радость».

В Радоницу нет ограничений на еду, за исключением алкоголя. Употребление алкоголя в этот день не приветствуется.

Священник советует в Радоницу посетить церковь и кладбище, где упокоены родные и близкие. В церкви важно принять участие в богослужении и панихиде — поминовении усопших.

На кладбище можно привести в порядок могилы после зимы: убрать сухую траву, посадить цветы, протереть крест и ограду от пыли.

Во второй половине дня священник рекомендует снова отправиться в церковь для участия в пасхальном заупокойном богослужении. Вечером можно собраться в кругу семьи за ужином, чтобы вспомнить своих умерших родственников.

Священник также отметил, что в Радоницу запрещается употреблять алкоголь и оставлять еду на могилах.

«Усопшему алкоголь, как и еда, посмертную жизнь к лучшему не изменит. Поэтому лучше сделать акцент на проверенных духовных инструментах, из которых ключевой — молитва», — уточнил Ланский.