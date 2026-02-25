Священник Колотвин заявил, что прием рыбьего жира не является нарушением Великого поста

Многие православные христиане интересуются, можно ли употреблять рыбий жир и витаминные добавки во время Великого поста. Священник РПЦ, проповедник и миссионер Стахий Колотвин в беседе с Life.ru подчеркнул важность здоровья и соблюдения рекомендаций врачей даже в дни строгого ограничения питания.

Согласно церковному документу, утвержденному на общецерковном уровне, лекарства разрешаются даже в самый строгий период поста — литургический, когда верующие отказываются от еды и питья утром перед причастием. По мнению отца Стахия, аналогично следует поступать и с препаратами вроде рыбьего жира и Омеги-3, употребляемых в профилактических целях.

Важно помнить, что забота о здоровье помогает человеку лучше исполнять духовные обязанности, включая посещение богослужений и совершение добрых дел. Поэтому умеренный прием витаминов, улучшающих самочувствие, не нарушает суть поста, заключил священник.