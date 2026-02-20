Священник Юров подтвердил, что Великий пост занимает первое место по духовной значимости

Хотя именно Великий пост наиболее известен своими строгими ограничениями в пище и усилением молитвенного труда, Успенский пост почти не уступает ему в суровости пищевого воздержания.

Юров подчеркнул, что продолжительность Великого поста составляет целых 48 дней, требуя значительных усилий от верующих в плане питания и духовного сосредоточения. Вместе с тем, несмотря на свою кратковременность (всего лишь две недели с 14 по 27 августа), устав Успенского поста предполагает серьезные ограничения в еде: в понедельник, среду и пятницу допускаются исключительно продукты без тепловой обработки и масла, а в остальные дни разрешены горячие блюда, но опять же без добавления масла.