Священник Ильяшенко сообщил, что скорлупу от пасхальных яиц нельзя выбрасывать в мусорное ведро

Священник Филипп Ильяшенко рассказал, что скорлупу от освященных пасхальных яиц не следует выбрасывать в мусорное ведро. Ее лучше закопать в землю, передала «Вечерняя Москва» .

По словам служителя, если пасхальные яйца были освящены в храме, скорлупу от них рекомендуется не выбрасывать в мусор, а собрать и закопать в землю — например в лесу, на огороде или в саду. Такой подход считается проявлением благоговейного отношения.

Если же яйца не были освящены, то их скорлупу можно выбросить в мусорное ведро.