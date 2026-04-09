Священник Ильяшенко призвал посвятить Великий четверг молитве, а не уборке

В Великий четверг Страстной седмицы верующим следует отложить домашние дела и посетить храм, чтобы принять участие в богослужениях, рассказал RT протоиерей Александр Ильяшенко .

«Те, у кого есть возможность, обязательно должны быть в церкви и приступать к Таинствам», — подчеркнул священник.

Отец Александр отметил, что вечером совершается особая служба Двенадцати Страстных Евангелий, посвященная последним часам земной жизни Иисуса Христа. Он также посоветовал заранее планировать подготовку к Пасхе, чтобы вечер этого дня остался свободным для молитвы и участия в службе.