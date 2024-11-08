Священник Илия Савастьянов назвал осуждение основным грехом, который ежедневно совершает человек

Советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, иерей Илия Савастьянов в разговоре с Life назвал осуждение других людей основным грехом, который человек совершает каждый день.

По его словам, особенно массово осуждение распространилось в интернете, где люди легко применяют критику в адрес незнакомых людей. Некоторые в своей речи стали активно использовать такие фразы как «Видит Бог» и «Бог им судья», что тоже, по словам священника, является грехом. Дело в том, что в большинстве случаев такие слова произносятся без должного осознания их значения, написал «ФедералПресс».

Любые попытки оправдать отсутствие духовного роста Савастьянов также отнес к греховным поступкам.