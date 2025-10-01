Священник Бондарев отметил, что отношения венчанных пар должны строиться на духовной верности Богу

В Год семьи в России число разводов увеличилось. По данным ВЦИОМа, 38% опрошенных назвали причиной развода бедность, 18% — измену, 14% — недопонимание. Разводятся и венчанные пары. Священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев рассказал «ФедералПресс» , на чем должны строиться супружеские отношения верующих людей.

«Венчанный брак в православии — это не просто красивый обряд, а создание малой Церкви, где муж и жена вместе идут ко спасению, опираясь на Евангелие и святых отцов», — подчеркнул иерей.

Священник выделил духовный стержень семьи: общую веру, общую молитву, участие в церковных таинствах всей семьей и верность. Он отметил, что важнейшим краеугольным камнем брака является верность, которая включает в себя не только физическую, но и душевную и духовную верность Богу.