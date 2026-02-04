Священник Береговой заявил, что любая зависимость отдаляет человека от богоподобия

Священнослужитель напомнил, что, согласно Библии, Бог стал человеком, чтобы люди могли освободиться от пороков и зависимостей и восстановить образ Божий, которым они были изначально наделены.

«И любая страсть, любая зависимость, она нас лишает этого богоподобия. А наркомания, алкоголизм, игромания, курение — это то, что делает нас зависимыми», — отметил Береговой.

Он также процитировал апостола Павла, который говорил, что все человеку позволительно, но не все полезно. Священник подчеркнул, что курение вредит здоровью как самого человека, так и окружающих его людей. Поэтому он призвал всех курильщиков отказаться от этой привычки, обратившись при необходимости за помощью к специалистам или используя специальные программы.