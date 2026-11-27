Священник Владислав Береговой заявил, что финансово-денежные ритуалы, включая нанесение на тело цифровых символов, противоречат христианскому учению. Об этом он сообщил в интервью изданию «Абзац» .

По словам Берегового, надежда на помощь внешних сил, минуя обращение к Богу, удаляет человека от веры. Человек должен верить в Бога как единственного источника всех благ и обращаться за помощью именно к Нему, пишет «Ридус».

Священнослужитель отметил, что ожидание поддержки от других сил — грех, но грех не ведет к наказанию Бога, а приносит вред самостоятельно. Он также напомнил о традиции вешать подковы над дверями для привлечения удачи, подчеркнув, что никакие символы не способны решить жизненные проблемы без усилий самого человека.

Ранее протоиерей Виталий Рыбаков рассказывал, что в христианской традиции нет неискупимых грехов, если человек искренне раскаивается в содеянном.