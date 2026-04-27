Священник Береговой указал на отсутствие передачи ответственности за грехи предков

Православный священник Владислав Береговой объяснил в беседе с RT , что текст Ветхого Завета о наказании детей за вину отцов требует более глубокого понимания.

По его словам, нельзя воспринимать написанное буквально. Каждый человек перенимает черты характера своих родителей и предков.

«И в Ветхом Завете речь идет о влиянии предшествующих поколений. Человек связан со своими родными, берет от них пороки или добродетели», — пояснил служитель.

Священник также добавил, что в этом контексте речь не идет о передаче ответственности за грехи предков. Родителям следует стремиться жить так, чтобы их детям не пришлось бороться с негативными предрасположенностями.