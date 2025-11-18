Священник Береговой указал на недопустимость использования нецензурной лексики для верующих

Эксперт подчеркнул недопустимость такого поведения, поскольку оно вступает в противоречие с учением Иисуса Христа и демонстрирует слабость характера.

«Не могут из одних и тех же уст исходить слова благословения Бога и проклятия человека», — напомнил священник.

По его словам, использование грубых выражений отражает внутреннюю зависимость от отрицательных эмоций и неспособность контролировать свою речь. Это проявление слабости, несовместимое с понятием духовной свободы.