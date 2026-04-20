Священник Береговой разъяснил отношение православной церкви к традиции «кормления» усопших на Радоницу

Священник Владислав Береговой, руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, в беседе с «Известиями» разъяснил отношение православной церкви к традиции «кормления» усопших на Радоницу. По его словам, обычай оставлять на могилах еду — яйца, куличи, конфеты — является проявлением язычества, не имеет ничего общего с христианством и даже противоречит ему.

Единственный допустимый смысл в оставлении продуктов на кладбище — это форма милостыни для нуждающихся. Если по кладбищу ходят бездомные или люди, которым действительно необходима помощь, они могут забрать еду и помолиться об упокоении души усопшего. Однако если человек уверен, что еду никто, кроме бродячих животных, не заберет, оставлять ее на могиле кощунственно.

«Оставление продуктов на могилках является формой милостыни для тех, кто может забрать оттуда какую-то вкусную, не просроченную, не испорченную еду и помолиться об упокоении того человека, на чьей могилке он нашел эти замечательные продукты», — подчеркнул священник.

В этом году Радоница выпадает на 21 апреля. Главное, что должен сделать верующий в этот день, — посетить храм и помолиться. С точки зрения православного вероучения именно молитва является единственным способом общения с усопшими. Также можно пригласить священника на кладбище для совершения литии. Если такой возможности нет, допускается самостоятельно прочитать пасхальные Часы, Канон Пасхи или литию в редакции для мирян.