Священник Береговой рассказал, что в церкви поминается каждое имя из записок на литургию

Православный священник Владислав Береговой объяснил суть и разновидности церковных записок, используемых верующими для молитвы. Об этом сообщил RT .

По словам служителя, наиболее важное деяние прихожанина в храме — подача записки на литургию. В процессе первой части богослужения — проскомидии — священнослужитель перечисляет каждое указанное в записках имя, извлекая за него часть просфоры.

«Потом эти частички высыпаются на Дискос и по окончании литургии всыпаются в Чашу с Кровью Христовой со специальной молитвой», — пояснил Береговой.

Он также напомнил, что молебны проводятся исключительно за здравие крещеных лиц, а панихида посвящена усопшим. Запись на чтение псалмов может содержать обращения как о здравии, так и об упокоении души.