Священник Береговой рассказал, что в Радоницу нельзя оставлять на могилах водку или сигареты

На Радоницу важно посетить литургию в храме и, по возможности, причаститься. После службы рекомендуется помолиться на Великой панихиде, подать записки, поставить свечи и оставить пожертвования. Также уместно раздать милостыню в память об усопших, сообщил RT православный священник Владислав Береговой.

«Если человек был на службе, посещение кладбища не обязательно», — отметил эксперт.

Однако традиция посещать могилы сохраняется. Приносить продукты на кладбище не имеет смысла, если их не собирают нуждающиеся.

Это не «кормление предков», а форма милостыни. Оставлять на могилах водку или сигареты недопустимо. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома или сделать доброе дело.