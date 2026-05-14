Священник Береговой рассказал, что в экстренных случаях крестить человека может любой мирянин

В экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни, совершить таинство крещения может любой православный христианин. Об этом рассказал православный священник Владислав Береговой в беседе с RT .

По его словам, это допустимо, если невозможно позвать священника — например, в окопе, в реанимации или в падающем самолете. Для обряда достаточно любой воды и произнесения формулы: «Крещается раб Божий (имя), во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» с троекратным окроплением.

«Если человек выжил, крещение признается действительным, но ему необходимо пройти миропомазание в храме и причаститься», — добавил Береговой.