Священник Береговой призвал уходить от веры в приметы о пустых ведрах и черных кошках
Православный священник Владислав Береговой объяснил в интервью RT, почему суеверия и гадания представляют собой опасные практики, оскорбляющие Бога.
Служитель назвал суеверия пустой, бессмысленной, глупой и ложной верой, в которой отсутствует объективное значение.
«Есть вера настоящая, глубокая, понятная — вера в Бога, которая накладывает и на тебя, и на Него некоторые обязательства по отношению друг к другу», — отметил Береговой.
Священник предостерег от следования таким мифическим правилам, как поверье о плохих знаках в виде пустых ведер, черных кошек или передачи предметов через пороги.