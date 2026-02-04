Священник Береговой призвал уходить от веры в приметы о пустых ведрах и черных кошках

Православный священник Владислав Береговой объяснил в интервью RT , почему суеверия и гадания представляют собой опасные практики, оскорбляющие Бога.

Служитель назвал суеверия пустой, бессмысленной, глупой и ложной верой, в которой отсутствует объективное значение.

«Есть вера настоящая, глубокая, понятная — вера в Бога, которая накладывает и на тебя, и на Него некоторые обязательства по отношению друг к другу», — отметил Береговой.

Священник предостерег от следования таким мифическим правилам, как поверье о плохих знаках в виде пустых ведер, черных кошек или передачи предметов через пороги.