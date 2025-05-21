Священник Береговой призвал не размещать иконы рядом с книгами и фото

Священнослужитель Владислав Береговой в беседе с Life.ru коснулся важного аспекта православной веры — размещения священных образов в доме верующих. Особенно актуально данное обсуждение в нынешних условиях, когда далеко не всегда имеется возможность обустроить отдельную комнату или угол специально для молитвы и почитания святых икон.

Береговой подчеркнул, что главное условие — иконы должны находиться в достойном месте, где человек сможет проявлять искреннее почтение и молитву. Избегайте расположения изображений рядом с предметами быта, одеждой или вещами повседневного пользования, так как это может нарушить атмосферу благоговения и уважения.

Особое внимание священник уделил недопустимости совместного нахождения икон с изображениями другого характера. Он привел пример с несоответствием размещения религиозных предметов рядом с объектами совершенно иного назначения: «Это равносильно тому, как положить коровьи лепешки рядом со свадебным тортом.»

Вот конкретные запреты священника: не располагайте иконы рядом с литературой, противоречащей христианскому учению, фотографии и портреты не должны размещаться поблизости от икон, потому что они отвлекают от духовного общения и вызывают мысли о земных вещах.