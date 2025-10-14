Священник Береговой назвал медитации неприемлимым методом решения проблем

Православный священник Владислав Береговой в беседе с RT объяснил точку зрения церкви на занятия йогой и медитацией, подчеркнув их происхождение из древних религиозных традиций, чуждых христианству. Практики, такие как йога и медитация, могут казаться простыми физическими упражнениями, но на самом деле они уходят корнями в восточные философские учения и религии.

Медитация, как пояснял Береговой, предусматривает повторение особых мантр, являющихся ключом к проникновению в потусторонний мир, который несовместим с христианским мировоззрением. По его мнению, погружение в подобные практики опасно, так как может привести к психоэмоциональным расстройствам и потере веры.

Также Береговой указал на опасность фитнеса, преподносимого как простая физкультура, поскольку инструкторы нередко вводят учеников в соблазн познакомиться с представителями восточных мистических течений. По мнению священника, даже занятие растяжкой или оздоровительными упражнениями под видом йоги может незаметно втянуть человека в систему восточной философии, далекой от традиционного христианского сознания.