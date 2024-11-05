Сведения в отношении ООО «УРАЛОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку щебня гранитного для подсыпки на дорожки набережной р. Осетр, г. Зарайска, Московской области.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «УРАЛОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ» подлежат включению в РНП.