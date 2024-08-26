Сведения в отношении ООО «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку чулочно-носочных изделий.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» подлежат включению в РНП.

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