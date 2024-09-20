Сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.
В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству переходной площадки на территории г.о. Коломна в д. Борисовское.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в РНП.
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РНП - реестр недобросовестных поставщиков.
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