Сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков


Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству переходной площадки на территории г.о. Коломна в д. Борисовское.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в РНП.

Интересно

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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