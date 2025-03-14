Сведения в отношении ООО «СК №1» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту ГБУЗ МО «Коломенская областная больница», стационар.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СК №1» подлежат включению в РНП.
Интересно
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.
Администрация Фрязина проведет встречу с жителями 20 марта
Жителям Подмосковья напомнили главные факторы успешной карьеры в IT
Главу челябинского Центра медицины катастроф отстранят после массового ухода врачей
Команда автозавода из Фрязина установила рекорд скорости на льду
Воспитатель из Воскресенска приняла участие в областном слете педагогов
Еще 115 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте