Сведения в отношении ООО «Сиэми» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций

Согласно представленным сведениям Фонд заключил с Обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сиэми» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

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