Сведения в отношении ООО «РСК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РСК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» подлежат включению в РНП.