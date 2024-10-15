Сведения в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта «Спальный корпус на 170 мест (корпус Б) 6 этажей» в ФБУ Реабилитационный и учебный центр ФСС РФ.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» подлежат включению в РНП.
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