Сведения в отношении ООО «МЕТАЛЛСТРОЙТОРГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения земельного участка склада резерва МТС № 14 Тучково.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МЕТАЛЛСТРОЙТОРГ» подлежат включению в РНП.

Интересно

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте