Сведения в отношении ООО «МЕЛЛДЕН» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку трансмиттера Guardian 2 Link MMT-7731 (М222343).

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.   

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МЕЛЛДЕН» подлежат включению в РНП.

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