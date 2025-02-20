Согласно представленным сведениям, ООО «Консул Моторс», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.
В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, Министерство направило обращение в Московское областное УФАС России.
Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Консул Моторс» не подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.
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