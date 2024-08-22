Сведения в отношении ООО «КОНКОРД-СБ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы автоматического противопожарного водопровода, и системы оповещения и управления эвакуации людей, обслуживанию первичных средств пожаротушения.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КОНКОРД-СБ» подлежат включению в РНП.

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