Согласно представленным сведениям, ООО Фирма «А-био», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО Фирма «А-био» договора подтвержден представленными Администрацией документами. ООО Фирма «А-био» в рассмотрении обращения участие не принимало, доказательств, опровергающих позицию Администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО Фирма «А-био» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.