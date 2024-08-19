Сведения в отношении ООО ЧОП «ЛЕГИОН-ГРУПП» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ЧОП «ЛЕГИОН-ГРУПП» подлежат включению в РНП.

Интересно

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

Гоночные велосипеды не устояли перед хакерами. Жизни спортсменов теперь под угрозой?

Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте