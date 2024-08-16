Сведения в отношении ООО «АльфаПро Тур» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона

Согласно представленным сведениям, ООО «АльфаПро Тур», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «АльфаПро Тур» договора подтвержден представленными Администрацией документами. ООО «АльфаПро Тур» доказательств, опровергающих позицию Администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АльфаПро Тур» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

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