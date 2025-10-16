Сваха Сябитова заявила, что максимально допустимая разница в возрасте партнеров составляет семь лет

Разница в возрасте между партнерами более семи лет может усложнить взаимопонимание в паре. Об этом заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова в разговоре с ИА НСН .

«Разница в возрасте влияет на долговечность отношений. Почему? Есть такое понятие у психологов, что семь лет — это уже разное поколение. Поэтому понятно, что чем больше поколений по возрасту, то есть чем больше плюс семь, тем больше различаются ценности, песни, даже сленг другой. Поэтому это достаточно сложно для отношений», — объяснила Сябитова.

Аналитический центр ВЦИОМ приводит данные, согласно которым большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти–десяти лет. При этом треть опрошенных заявили, что максимально допустимая разница — до пяти лет.