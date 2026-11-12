Сваха Сябитова связала популярность айтишников и медиков у женщин с их доходами

Интерес женщин к специалистам в сфере IT и медицины объясняется высоким уровнем их заработка, заявила сваха Роза Сябитова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам Сябитовой, потребности женщин разных поколений не меняются: они ищут состоятельного спутника с бойцовскими качествами, способного восстановить достаток в случае финансовых проблем.

Сваха отметила, что больше всех сейчас зарабатывают IT-специалисты. Доходы врачей, по ее оценке, выросли благодаря развитию платной медицины и косметологии. Высокий спрос на представителей обеспеченных профессий она назвала закономерным трендом.