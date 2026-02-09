Сваха Сябитова призвала россиянок не рассчитывать на предложение руки и сердца 14 февраля

Известная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в интервью Life.ru поделилась своими мыслями о том, стоит ли ждать предложения руки и сердца ко Дню всех влюбленных.

По словам Сябитовой, в отношениях действует базовый принцип: мужчина проявляет инициативу, а женщина ее мотивирует. Решение о браке каждый мужчина принимает самостоятельно, исходя из своих чувств и готовности, а не под влиянием даты в календаре.

Телеведущая подчеркнула, что универсального «триггера», заставляющего мужчину сделать предложение, не существует. Все ситуации индивидуальны, и попытки удивить партнера ради кольца часто оказываются бесполезными.

«Именно женщина выбирает мужчину, поскольку природа наделила ее ответственностью за рождение и будущее детей», — отметила Сябитова.

Однако в патриархальной модели общества окончательное решение остается за мужчиной, а задача женщины — дать понять, что выбирать стоит именно ее.

Сябитова также раскритиковала культ красивых дат, ради которых пары стремятся пожениться. Она подчеркнула, что ни одна дата сама по себе не гарантирует долгий и счастливый брак. Гораздо важнее доверие, общие цели и совпадение жизненных ориентиров.