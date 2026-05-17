Свадебный организатор Окина рассказала, что молодожены из ХМАО чаще выбирают кольца ручной работы

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность новый свадебный тренд — изготовление обручальных колец своими руками. Будущие супруги все чаще решают выковать свои символы любви под руководством опытных мастеров, написало URA.RU .

Свадебный организатор Дарья Окина отметила, что золото по-прежнему остается популярным материалом для колец, однако все больше пар предпочитают создавать украшения самостоятельно из других металлов.

Эксперт подчеркнула: «Молодые сами их выковывают. Это выходит дешевле и в том числе интереснее подход».

Выбор материалов для обручальных колец разнообразен: многие пары отдают предпочтение металлам, которые по практичности могут соперничать с золотом. Однако необходимо учитывать, что различные металлы отличаются сложностью обработки, ремонтопригодностью, весом, а также возможностью возникновения аллергии на некоторые из них.