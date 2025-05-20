Свадебные организаторы рассказали о тренде на осознанные подарки в 2025 году

Свадьбы в летний период требуют значительных затрат, и молодожены ищут способы сэкономить на торжестве. «Москва 24» узнала у экспертов о главных свадебных трендах 2025 года и о том, как избежать перерасхода семейного бюджета.

Дизайнер аксессуаров и стилист Анна Скороходова сообщила, что в 2025 году невесты будут выбирать более стильные и удобные наряды, отказываясь от традиционных пышных юбок и длинных фат. В тренде — объемные жакеты, накидки с перьями, кейпы со шлейфом и высокие перчатки.

«Более смелые и юные невесты выбирают наряды в длине мини, которые для уравновешивания образа можно комбинировать с кружевным полупрозрачным платьем в пол. Это самый яркий тренд, который набирает обороты с прошлого года», — рассказала Скороходова.

Также актуальны платья с обильным декором в виде страз и перьев. Струящиеся наряды из шелка или атласа с драпировками предлагают нежный и изысканный образ. Классический вариант — платье А-силуэта с корсетом и умеренно пышной юбкой в длине миди.

Невесты предпочитают удобную обувь: вместо высоких шпилек выбирают лодочки со стразами на невысоком каблуке или слингбэки. Популярные прически — высокие пучки без начеса, но слегка растрепанные.

Свадебный организатор Евгения Лейбман отметила, что современные свадьбы характеризуются снижением количества гостей. Молодожены предпочитают камерные мероприятия с самыми близкими людьми.

Еще один яркий тренд — на осознанность. Вместо цветов молодожены просят гостей подарить что-нибудь полезное.