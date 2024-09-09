Свадьбу Малофеева и Львовой-Беловой прокомментировали в Кремле

Кремль знает о свадьбе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой и бизнесмена и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Это следует из ответа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В беседе с журналистами он отказался дать развернутый комментарий по поводу появления новой ячейки общества, объяснив свое решение отсутствием полномочий говорить о личной жизни других людей.

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. Поэтому я в данном случае ничего не могу ответить на этот вопрос. Но в любом случае мы желаем ей счастья», — заявил Песков.

О свадьбе предпринимателя и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов, торжественное мероприятие прошло в одном из поселков Московской области.

Слухи о завязавшихся отношениях между новыми супругами ходили давно. Минувшей зимой взявшихся за руки Малофеева и Львову-Белову заметили в ходе Крестного хода в Екатеринбурге.

Для новых супругов это второй брак. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова Белова ранее была замужем за священником Павлом Когельманом. Семья воспитывала пять родных и четырех приемных детей.

Константин Малофеев официально объявил о разводе с бывшей супругой Ириной Вильтер в августе 2023 года после 20 лет брака. У них трое детей.