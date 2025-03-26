В апреле средняя цена за аренду жилья для туристов в России составит 4150 рублей за сутки. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Калининград. Также востребованными оказались Казань, Нижний Новгород, Сочи, Пятигорск, Кисловодск, Зеленоградск и Кировск.

Наиболее доступная посуточная аренда оказалась в Пятигорске — 3413 рублей, Калининграде — 3619 рублей и Петербурге — 4127 рублей. На рост цен больше всего жалуются в Зеленоградске — там за год стоимость увеличилась на 25%. В Калининграде и Кировске цены выросли на 15%, в Кисловодске — на 14%, в Москве и Пятигорске — на 11%, в Казани — на 8%, а в Петербурге и Сочи — на 7%. Наименьший рост продемонстрировал Нижний Новгород — всего 3%.