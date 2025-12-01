Существительное rage bait («приманка для гнева») стало словом года по версии Оксфордского словаря

Издательство Оксфордского университета Oxford University Press объявило существительное rage bait («приманка для гнева») словом 2025 года. Об этом сообщило ИА НСН .

По сообщению издательства, языковые эксперты выбрали это слово с учетом итогов онлайн-голосования на сайте.

«В идеальном обобщении хаоса 2025 года... rage bait был признан "Словом года"», — отметили в Oxford University Press.

Согласно определению словаря, rage bait — это онлайн-контент, созданный специально для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов. Обычно его размещают на веб-странице или в соцсетях с целью увеличения трафика или вовлеченности.

Эксперты связали популярность этого термина с ростом осознанного использования интернета пользователями, что привело к увеличению числа образов для привлечения внимания.

Ранее Оксфордский словарь выбрал словом 2024 года термин brain rot («гниение мозга»).